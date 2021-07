Raheem Sterling: “Het was zeker een strafschop: hij steekt zijn been uit”

Raheem Sterling was woensdag beslissend in de 2-1 zege na verlengingen van Engeland in de halve finales van het EK voetbal tegen Denemarken. Sterling forceerde voor rust de gelijkmaker door de Deense aanvoerder Kjaer te dwingen een eigen doelpunt te maken. In de verlengingen werd hij in de zestien gehaakt door Joakim Maehle en bezorgde zijn team zo een strafschop. Harry Kane zette die in twee tijden om.

“Dit was een topprestatie”, begon Sterling in het flashinterview na de match. “We zijn diep moeten gaan en hebben voor het eerst dit toernooi een tegentreffer geslikt. Maar we wisten dat we na de gelijkmaker geduldig moesten blijven. Met dit team, de kwaliteiten die we hebben en de agressiviteit in de ploeg wisten we dat we hen klein konden krijgen. Uiteindelijk lukt het dan vanop de stip. Het was volgens mij zeker een strafschop. Ik ga de zestien binnen en hij (Joakim Maehle, red.) steekt zijn been uit.”

“Dit is een nieuwe stap in de juiste richting”, ging de Manchester City-speler verder. “Als we dadelijk terug in de kleedkamer komen, zullen we kalm worden en alweer de focus leggen op zondag. We nemen al het hele toernooi stap per stap. Dat moeten we blijven doen.”