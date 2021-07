Reddingsoperatie opgegeven voor ingestort gebouw nabij Miami: “Nul kans op overleven”

Bijna twee weken na de instorting van een flatgebouw in Surfside, in de Amerikaanse staat Florida, zijn woensdag de families van de nog 86 vermisten ingelicht dat niet langer gezocht wordt naar overlevenden. Hulpverleners focussen zich nu op het bergen van lichamen. Volgens de autoriteiten gaat het om een “extreem moeilijke beslissing”, maar is er nu eenmaal geen enkele kans meer op overleven.

In de uren onmiddellijk na de instorting van Champlain Towers South, op 24 juni rond 1.25 uur ’s nachts, werden nog bewoners van het twaalf verdiepingen hoge appartementsgebouw aan het strand levend vanonder het puin gehaald. Zo kon de vijftienjarige Jonah Handler nog gered worden.

Zo’n 159 mensen waren vermist, maar ondanks enorme inspanningen van reddingsteams werden daarna geen overlevenden meer gevonden. Er werden wel nog geluiden gehoord, maar geen stemmen, geen echt teken van leven. De autoriteiten beloofden niettemin dat ze zouden blijven zoeken zolang er enige kans op redding bleef bestaan.

Foto: via REUTERS

Moeilijke omstandigheden

Aangespoord door toekijkende familieleden die de namen van vermisten riepen, deden teams van verschillende Amerikaanse staten en zelfs van Mexico en Israël alles wat ze konden. Met speurhonden, drones, sensoren, audioapparatuur en machines om puin te verplaatsen.

Tot wanhoop van de familieleden ging het zoeken echter tergend traag. De omstandigheden waren aartsmoeilijk, van branden in het puin of zware regen tot instabiliteit van de structuur en instortingsgevaar. De werkzaamheden moesten geregeld stilgelegd worden. Zondag werd het deel van het gebouw dat nog recht stond met gecontroleerde explosies neergehaald, een paar dagen voor orkaan Elsa aan land kwam.

Foto: AP

Nog 94 vermisten

Elke dag werden enkele lichamen gevonden. Aanvankelijk waren er officieel vier dodelijke slachtoffers, maar het was voor iedereen duidelijk dat bij de instorting veel meer doden gevallen moesten zijn. De dodentol was op woensdag opgelopen tot 54, nadat in één dag achttien lichamen vanonder het puin werden gehaald. Nog 86 mensen bleven vermist.

Brandweerchef van Miami-Dade Alan Cominsky zei dat reddingswerker geen bewijzen hadden gevonden dat iemand de instorting aanvankelijk overleefd had. Volgens hem werd al zo’n 2,3 miljoen kilo puin geruimd, maar werden geen holtes of andere plekken gevonden waar mensen mogelijk in leven hadden kunnen blijven.

Foto: AP

Geen overlevingskans meer

“Gewoon gebaseerd op de feiten, is er nul kans op overleven”, vertelde adjunct-chef van Miami-Dade Fire Rescue Ray Jadallah later op woensdag op een bijeenkomst met de familieleden. De reddingsactie wordt een bergingsactie, kondigde hij aan. Volgens Jadallah waren de verschillende speurteams het daarover eens. “We moeten closure brengen.”

Een familielid bedankte de reddingswerkers voor hun inspanningen, waarop anderen applaudisseerden.

Na de inlichting van de familieleden deelde burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade woensdagavond officieel mee dat de hulpdiensten overschakelen van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. Ze beklemtoonde dat het om een “extreem moeilijke” beslissing gaat.