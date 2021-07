Grote investeerders eisen dat banken meer doen voor klimaat

Meer dan honderd investeringsmaatschappijen hebben woensdag een oproep gelanceerd aan 63 grote banken om meer inspanningen te leveren voor het klimaat. Banken die weigeren, kunnen het lastig krijgen op hun aandeelhoudersvergaderingen.

De 115 vermogensbeheerders hebben 4.200 miljard dollar in beheer. In een brief aan 63 banken, waaronder JP Morgan Chase, Deutsche Bank en Standard Chartered, vragen ze dat die meer maatregelen nemen voor het klimaat en de biodiversiteit, rekening houdend met de centrale rol die ze spelen bij het geven van financiering.

De ondertekenaars willen onder meer dat investeringen in steenkool ten laatste in 2040 volledig verdwenen zijn. Ook vragen ze dat banken klimaatdoelen voor de korte termijn publiceren voor hun aandeelhoudersvergaderingen van volgend jaar.

Ze suggereren daarbij dat ze tijdens aandeelhoudersvergaderingen resoluties zouden kunnen steunen die de banken dwingen om verder te gaan, of zelfs tegen de herbenoeming van bestuurders stemmen. Ze eisen een reactie op hun brief tegen 15 augustus.