Belg blijft zich op vastgoed storten: “Markt zit in een uitzonderlijke fase”

De appetijt naar vastgoed van de doorsnee Belg blijft groot. In het eerste halfjaar was er sprake van 30,6 procent meer transacties op een jaar tijd. Zelfs ten opzichte van het eerste semester van 2019 blijft de stijging groot, met een klim van bijna 17 procent. Dat meldt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) donderdag.

Kopers zijn volgens Fednot nog steeds bijzonder actief. De vastgoedmarkt zit in een “uitzonderlijke fase”, de notarissen maken zelfs gewag van “fear of missing out”, kortweg FOMO. “In het eerste semester van 2021 steeg de vastgoedactiviteit met iets meer dan 30 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Deze stijging moet je wat relativeren, want vanaf de semi-lockdown in maart 2020 viel de vastgoedmarkt tijdelijk stil. Maar ook in vergelijking met de eerste zes maanden van 2019 zien we een stijging: +16,7 procent”, zegt woordvoeder Bart van Opstal.

Vooral de verkoop van appartementen lag een pak hoger tegenover 12 maanden eerder (+37,3 procent). Bij de gronden is er sprake van 32 procent stijging, bij de huizen van 30,7 procent.

Grootste toename in Vlaanderen

Vlaanderen noteerde de grootste toename tegenover het eerste halfjaar van 2020 (+32,8 procent), maar bij de relevantere vergelijking met 2019 is de stijging het grootst in Wallonië (+19,4 procent). Ten opzichte van 2019 is er voor Vlaanderen sprake van 16,1 procent meer transacties.

De gemiddelde prijs van een woonhuis voor heel België klokt af op 289.456 euro, een stijging met 4,5 procent ten opzichte van het gemiddelde voor heel 2020. Begin dit jaar was de prijsstijging kleiner, maar de voorbije drie maanden trokken de prijzen aan. Voor Vlaanderen is er sprake van 5,1 procent tot gemiddeld 322.274 euro. Een Belgisch appartement werd ten opzichte van het gemiddelde van 2020 gemiddeld 4 procent duurder (254.267 euro). In Vlaanderen is dat plus 4,6 procent tot 259.340 euro. Volgens Fednot stijgen de prijzen wel minder snel in vergelijking met de buurlanden.

Niet te snel kopen

De notarissen raden kopers alvast om niet te snel te kopen. “Wie de luxe heeft om te kunnen wachten, kan best niet overhaast te werk gaan. Hopelijk koelt de markt wat af tijdens de zomermaanden. Op dit ogenblik zitten we in een uitzonderlijke situatie: investeerders zijn bijzonder actief, sommige panden zijn zeer gegeerd, het aanbod is ook minder groot dan een aantal jaar geleden”, aldus notaris Van Opstal.