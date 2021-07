Engelse media zien historische avond en kijken reikhalzend uit naar finale tegen Italië: “Onsterfelijkheid ligt op de loer”

Eindelijk. Voor het eerst sinds 1966 staat Engeland nog eens in de finale van een groot toernooi. The Three Lions namen gisteren met succes de laatste horde tegen een sterk en moedig Denemarken. Een dag later zijn de Engelse media dan ook enorm lyrisch over de geleverde prestatie. En het vertrouwen is groot voor de finale tegen Italië.

The Daily Mail: “Eén wedstrijd verwijderd van glorie”

“Engeland is nog maar één wedstrijd verwijderd van glorie nadat het gisterenavond op Wembley een spectaculaire overwinning boekte tegen Denemarken. Miljoenen fans zijn nu in dromenland nadat Harry Kane met zijn strafschop in de extra tijd een plaats in de finale tegen Italië veiligstelde. De dramatische wedstrijd had verlengingen nodig nadat het na 90 minuten 1-1 stond. Mikkel Damsgaard scoorde met een vrije trap van grote afstand de openingstreffer voor de Denen en Raheem Sterling leidde een eigen doelpunt van Denemarken in. Na het laatste fluitsignaal barste Wembley uit zijn voegen bij het inzetten van Sweet Caroline. 66.000 supporters juichten de nationale ploeg toe. De finale van zondag tegen Italië is de belangrijkste wedstrijd in 25 jaar voor de Three Lions.”

The Mirror: “Onsterfelijkheid ligt op de loer”

“Alles wat Gareth Sougate tot nu toe heeft aangeraakt, is veranderd in goud dit toernooi. En de inspirerende manager had het gisteren weer voor elkaar, door de wedstrijd perfect te leiden en elke beslissing juist te nemen. Hij nam de tijd om zijn wissels te brengen, maar terwijl Denemarken bijna al zijn wissels gedurende de 90 minuten inbracht, gaf het inbrengen van Jordan Henderson en Phil Foden in de extra tijd Engeland de extra impuls die het nodig had. Als Southgate het nu nog een keer goed doet, ligt onsterfelijkheid (en de ridderorde) op de loer.”

Nu wacht met Italië een stevige opponent in de finale. “Op papier verwacht je dat de ploeg van Roberto Mancini de lichte favoriet is. Maar deze Three Lions hebben bewezen dat alles mogelijk is en, aangemoedigd door een uitbundig Wembley, zouden ze wel eens voor het meest glorieuze einde van een prachtig toernooi kunnen zorgen”.

Foto: ISOPIX

The Guardian: “Sterke vastberadenheid”

“Southgate en zijn spelers gaan door met het schrijven van geschiedenis en het afbreken van psychologische barrières. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft Engeland nooit op twee opeenvolgende toernooien een finale en een halve finale bereikt, terwijl ze op andere Europese kampioenschappen slechts één knock-outwedstrijd hebbe kunnen winnen. Ze zullen zichzelf steunen in de finale van zondag tegen Italië, want hun mentaliteit getuigt van een sterke vastberadenheid.”

The Sun: “Buitengewone spanning en ouderwets lawaai”

“De laatste keer dat Engeland de finale haalde, was dat enkel op het Pathe-journaal, deze keer was het overal op TikTok en Instagram. Het was een hel van wachten, dus wie kon het schelen dat we beetje langer moesten wachten op Harry Kane in de verlengingen de winnende treffer scoorde vanuit de rebound nadat hij zijn penalty had gemist. De mannen van Southgate maakten een einde aan de Engelse vloek in de halve finales met een comebackoverwinning op een avond van buitengewone spanning en ouderwets lawaai.”

“Engeland had eerder vier halve finales verloren sinds de mannen van Sir Alf Ramsey de wereld overheersten, maar zondagavond staan ze tegenover Italië voor wat wel eens de meest uitzinnige voetbalavond zou kunnen worden die dit land ooit heeft gezien. Italië, dat in 33 wedstrijden ongeslagen is gebleven, zal een geduchte tegenstander zijn, ook al werd de ploeg van Roberto Mancini in de halve finale tegen Spanje lange tijd onder de voet gelopen.”