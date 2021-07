Harry Kane miste strafschop, maar is toch nog wedstrijdwinnaar: “Het zat even mee bij de penalty”

De UEFA verkoos woensdagavond na de halve finale tussen Engeland en Denemarken op het EK voetbal de Engelse aanvoerder Harry Kane tot Man van de Match. De 27-jarige aanvaller trapte zijn land in de verlengingen naar de finale.

Kane miste na 104 minuten in eerste instantie zijn strafschop. Schmeichel ging naar de juiste hoek maar loste de bal, waarop de Tottenham-spits toch nog kon binnentikken.

“Ik moet zeggen dat mijn penalty niet zo goed genomen was”, zei Kane na afloop op de persconferentie. “Ik had geluk dat ik hem in de herneming nog kon binnentikken. Soms zit het even mee. En dat was gelukkig voor ons het geval vanavond.”

“Het was een andere zege dan in de andere matchen op dit EK”, ging Kane verder. “We zijn ze ver moeten gaan halen. Na de achterstand hebben we niet gepanikeerd. We creëerden meteen enkele kansen en maakten ook snel gelijk. In de tweede helft hadden we de controle. Zondag spelen we onze eerste finale. Wat een prachtige gelegenheid. Die moeten we grijpen. We vieren nu even, maar gaan snel de blik naar zondag richten.”