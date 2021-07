Reisorganisatie stuurt alle jongeren op feestbestemmingen meteen naar huis: “We willen geen risico meer nemen”

Reisorganisatie Summer Bash heeft beslist om alle reizen in Spanje te stoppen en de 350 jongeren vroegtijdig naar huis te sturen nu steeds meer besmettingen met het coronavirus worden vastgesteld bij andere reisorganisaties op de feestbestemmingen in Spanje. “We willen geen risico meer nemen”, zegt woordvoerder Jordy S’Jongers.

De voorbije dagen was al duidelijk geworden dat al zeker negentien jongeren en twee monitoren besmet waren geraakt tijdens een feestvakantie in Lloret De Mar, aan de Costa Brava in Spanje. Die groep werd daarop naar huis gestuurd, waarna ook op andere feestbestemmingen alle jongeren die met de organisaties Summer Bash en Jongerentravel reisden getest werden. Het aantal besmettingen liep daardoor op tot 24 bij de 350 reizigers van Summer Bash.

De organisatie heeft nu beslist al die 350 jongeren in Spanje vroegtijdig naar huis te sturen. Aanleiding daarvoor zijn bijkomende testen die uitgevoerd zijn bij andere organisaties. “Daar zien we dat tot 80 procent van de jongeren besmet is, en dat is gewoon te veel. Wij hebben onmiddellijk beslist onze reizen te stoppen omdat we geen risico willen nemen”, zegt woordvoerder Jordy S’Jongers. Alle activiteiten zijn er ook meteen geannuleerd.

Al die jongeren thuis krijgen zal niet met het vliegtuig gebeuren, wel met bussen. “De busmaatschappijen zijn daar bussen voor aan het klaarstomen”, zegt S’Jongers. “Wij bereiden ons daar ook op voor door bijkomende testen uit te voeren. De positieve gevallen gaan samen op de bus, en de negatieven op andere bussen.” De organisatie hoopt de jongeren tegen vrijdagavond weer in ons land te hebben.