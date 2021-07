Slachtoffer afgevoerd met rookintoxicatie na brand in Oostduinkerke

Koksijde - In Oostduinkerke heeft woensdagavond een hevige brand gewoed in een rijwoning. Dat meldt de brandweer van de zone Westhoek. Eén slachtoffer werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

Brandweer Westhoek werd om 23.19 uur opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in de Van Maldeghemstraat in Oostduinkerke, deelgemeente van Koksijde. Ter plaatse bleek een felle brand te woeden in de garage van de woning. Na 40 minuten kreeg de brandweer het vuur onder controle. De precieze oorzaak is nog niet bekend.

Eén slachtoffer kampte met rookintoxicatie en werd daarom overgebracht naar het AZ West in Veurne. Twee andere mensen werden afgelopen nacht opgevangen door familie. Het huis werd immers tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Door de brand zat de straat ook een tijdje zonder elektriciteit. Fluvius kwam ter plaatse om dit euvel te verhelpen.