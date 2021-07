FOD Economie waarschuwt voor verschil tussen Belgische en buitenlandse reisvoucher

Wie een pakketreis geannuleerd zag door de coronacrisis, kreeg van zijn Belgische reisorganisator een coronavoucher. Ook pakketreizen van buitenlandse organisaties werden vaak omgezet naar een tegoedbon. Maar die laatste zijn niet onderworpen aan dezelfde regels als de Belgische coronavouchers, waarschuwt de federale overheidsdienst Economie donderdag in een persbericht.

Bij het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 wijzigde de toenmalige minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) de regels rond de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen. Belgische reisorganisatoren kregen de mogelijkheid om van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020 de zogenoemde coronavoucher te geven aan reizigers van wie de pakketreis door corona werd geannuleerd.

Voor pakketreizen die je had geboekt bij een buitenlandse reisorganisator die aangesloten is bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) in Nederland gold een gelijkaardige regeling. Het gaat dan vooral over Nederlandse en Zwitserse reisorganisatoren zoals Corendon of Sunweb. Die konden van 16 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 een reisvoucher met SGR-garantie uitreiken.

Verschillende garanties

Beide vouchers bieden echter verschillende garanties. De Belgische coronavouchers zijn minimaal een jaar geldig maar je mag je reis ook later boeken. Vanaf een jaar na de uitgifte kan je je geld terugvragen, ook als de einddatum van de voucher nog niet is overschreden. De reisorganisator moet je dan binnen de zes maanden na de aanvraag terugbetalen. Gaat de reisorganisatie failliet, dan ben je met een coronavoucher ook zeker van terugbetaling.

Met de buitenlandse reisvoucher met SGR-garantie ben je alleen de eerste twaalf maanden na uitgifte zeker van een terugbetaling na een faillissement van het reisbureau. Bovendien zijn de vouchers slechts twaalf maanden geldig. Na die termijn heb je als reiziger nog vier maanden de tijd om een claim in te dienen bij de SGR. In totaal is de voucher dus zestien maanden gedekt.

Behalve Nederland heeft ook Frankrijk een voucherregeling uitgewerkt, Duitsland en Luxemburg deden dat niet. Een overzicht is te vinden op de website van de FOD Economie.