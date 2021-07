Nederlandse voetbalbond wil Louis Van Gaal als nieuwe bondscoach voor Oranje

De KNVB heeft Louis Van Gaal met stip op nummer één gezet in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Hiertoe kwam de Nederlandse voetbalbond na een interne evaluatie van het mislukte EK, waar Nederland in de 1/8ste finale sneuvelde tegen Tsjechië.

De bond komt bij Van Gaal uit omdat er meteen nood is aan de juiste man op de juiste plaats. Nederland staat immers voor belangrijke maanden. In september hervat Oranje de kwalificaties voor het WK in Qatar. En laat Nederland er nu daar niet bijster goed voor staan. In een groep zonder toplanden staat het momenteel slechts tweede met zes punten. Het verloor de openingswedstrijd met 4-2 van Turkije, dat de groep leidt. Ook Montenegro en Noorwegen hebben zes punten.

In september wacht Nederland een belangrijk drieluik. Oranje neemt het dan op tegen rechtstreekse concurrenten Noorwegen, Turkije en Montenegro. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Daarom beseffen ze bij de KNVB dat ze meteen de juiste coach moeten beethebben. Een buitenlander of coach zonder internationale ervaring zou zo niet in aanmerking komen. Ook een zogenaamde tussenpaus is niet aan de orde.

Tijdsdruk

Wel nodig: een topcoach. En daarbij denkt de Nederlandse voetbalbond dus aan Louis Van Gaal. De eigenzinnige trainer was eerder al coach van Oranje, waar hij op het WK van 2014 zelfs brons pakte nadat het EK van 2012 op een sisser uitdraaide. Maar sinds een aantal jaar staat de trainerscarrière van Van Gaal op een lager pitje. Zijn laatste job als trainer dateert zelfs al van 2016 bij Manchester United. Nu schippert hij tussen Portugal en Zwitserland en is hij ook analist.

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach viel de naam van Louis Van Gaal vorige zomer ook al als opvolger van Ronald Koeman, die toen koos voor een avontuur bij FC Barcelona. Maar concreet benaderd werd Van Gaal toen nooit. Gezien de tijdsdruk zou daar nu dus wel eens verandering in kunnen komen.