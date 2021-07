Transferverbod Standard opgeheven, Rouches kunnen transfermarkt weer op

Het tijdelijke transferverbod van Standard is officieel opgeheven. Dat besliste de Licentiecommissie woensdag. De Luikse club mag nu weer spelers kopen en huren.

Eind vorige week zuiverde Standard de rekeningen al aan. Het was de verwachting dat de Licentiecommissie het transferverbod, dat het op 28 juni aan de Rouches oplegde, zou opheffen en dat is in de zitting van woensdag ook officieel gebeurd.

Standard mag vanaf nu weer spelers kopen en huren. De Noor Aron Donnum (Valerenga) staat in ieder geval op de shortlist.

Door de verkoop van Michel-Ange Balikwisha aan Antwerp en de aanstaande transfer van Zinho Vanheusden naar Inter Milaan zijn de vooruitzichten in Luik ook weer iets beter. Al is het de verwachting dat nog enkele spelers de club zullen verlaten. Zo maakten Carcela, Lestienne en Boljevic geen deel uit voor de kern in de oefenmatch in Lens (1-1). Zij mogen andere oorden opzoeken.