Man (46) bekent brandstichting in garage van familielid in Overijse

De brand vond plaats in de Vijverstraat in Overijse, in een losstaande garage. Foto: dbg

Overijse - Een 46-jarige man uit Kortenberg heeft bekend dat hij brand heeft gesticht in de garage van een familielid in Overijse. Dat gebouw brandde woensdagavond volledig uit.

De brand brak woensdagavond omstreeks 23 uur uit in een losstaande garage in de Vijverstraat in Overijse. Bij aankomst van de brandweer bleek het vuur al door het dak te slaan. Er waren ook enkele knallen te horen, van gasflessen die in de garage aanwezig waren en ontploften. (Lees verder onder de video.)

Omdat het vuur dreigde over te slaan naar enkele nabijgelegen woningen, werden vier gezinnen tijdelijk geëvacueerd. De eigenaar van de garage zelf was in eerste instantie spoorloos, even werd dan ook gevreesd dat hij zich in de garage bevond. Dat bleek uiteindelijk niet het geval, er vielen geen gewonden. (Lees verder onder de foto’s.)

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, en kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen woningen. Tijdens de brand werd wel vastgesteld dat het dak asbest bevatte. Een gespecialiseerde firma zal de omgeving dus moeten komen onderzoeken, en de asbest komen opkuisen.

Dak ingestort, binnen zware schade

Van het gebouw zelf blijft niet veel over. Het dak is volledig ingestort, en ook binnen in het gebouw is er zware schade. Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer was het vuur aangestoken. “Het labo en een branddeskundige werden donderdagochtend aangesteld om ter plaatse te gaan kijken en het opzettelijk karakter te onderzoeken”, klonk het dan ook bij parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

De deskundige kwam tot het besluit dat de brand opzettelijk was aangestoken. “De slachtoffers wezen een familielid aan als mogelijke dader. Deze persoon werd in de loop van de nacht al opgepakt voor verhoor”, aldus het parket. Het gaat om een 46-jarige man uit Kortenberg. “Deze persoon werd van zijn vrijheid beroofd met oog op verhoor. Hij heeft de feiten intussen bekend. De man wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.”