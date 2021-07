Nu ook officieel: Sergio Ramos trekt voor twee jaar naar PSG

Wat al enkele weken in de lucht hing, is nu ook officieel. Sergio Ramos trekt naar PSG. Dat maakte de Franse club vandaag bekend. De 35-jarige Spanjaard, die deze zomer na zestien jaar afscheid nam van Real Madrid, ondertekent een contract van twee jaar bij de Parijse topclub.

Het contract van Ramos bij de club van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois liep op 30 juni af en werd niet verlengd. De verdediger speelde 671 wedstrijden bij de Koninklijke en scoorde hierin 101 keer. Ramos won met Real tal van prijzen, waaronder vier keer de Champions League en vijf keer La Liga.

“Ik ben heel blij om PSG te kunnen vervoegen”, laat Ramos weten na het zetten van zijn handtekening. “Het is een grote verandering in mijn leven en een nieuwe uitdaging. Dit is een dag die ik nooit zal vergeten. Ik ben heel fier om van dit grote, ambitieuze project deel te mogen uitmaken en me te integreren in een groep vol grote spelers. Het is een club die al heel wat bewezen heeft op het hoogste niveau. Ik wil mee groeien met PSG en de club helpen nog meer titels te winnen.”

Ook PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is verheugd met de komst van de ervaren Spanjaard, die door Real in 2005 bij Sevilla werd weggeplukt. “Parijs verwelkomt nu een van de grootste spelers van onze tijd. Sergio is een complete voetballer, een van de beste verdedigers in de geschiedenis. Hij is een geboren competitiebeest, een leider en een echte prof. Zijn vele ervaring en ambities komen helemaal overeen met die van de club. Ik ben trots om hem in een PSG-shirt te zien en ik weet dat onze supporters hem een fantastisch welkom zullen geven.”