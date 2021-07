Immosites afschuimen is niet genoeg: experts delen tips om toch nog betaalbare woning te vinden

De immogekte in ons land lijkt niet te stoppen. In het eerste halfjaar waren er zelfs 30 procent meer vastgoedtransacties dan vorig jaar. De vraag is gigantisch groot en dus blijven de woningprijzen ontzettend hoog. Zeker voor jonge mensen lijkt het onmogelijk om nog een woning te kopen. “Maar er zijn wel nog buitenkansjes, ook voor jonge mensen”, zegt notaris Bart Van Opstal. Ontdek hieronder zijn tips en die van andere experts.