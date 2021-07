Een rangschikking waar je niet bovenaan wil staan: Eden Hazard strijkt 17 miljoen op tijdens periodes als geblesseerde

Eden Hazard prijkt nog eens bovenaan een rangschikking. Nu ja, niet meteen een lijstje waarin je als voetballer bovenaan wil staan. Het gaat namelijk om een lijst van spelers waaraan hun club het meeste geld is verloren door een blessure. En daarin staat Hazard - niet echt verbazingwekkend - dus met stip op één.

De rangschikking, opgemaakt door het Engels gokkantoor Betiton Sports, is op basis van de periode april 2020 - maart 2021. Er werd gekeken naar de clubs uit de vijf grootste competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk). En daar prijkt Eden Hazard dus helemaal bovenaan. Het gokkantoor rekende uit dat Real Madrid 17 miljoen salaris in rook zag opgaan voor de 252 dagen die de Rode Duivel geblesseerd was. Niet verwonderlijk, gezien Hazard een weeksalaris van bijna een half miljoen euro heeft.

De top drie bestaat verder uit Coutinho (15,7 miljoen), die bij Barcelona 233 dagen geblesseerd was, en Neymar (13,6 miljoen). Deze laatste was niet zozeer lang buiten strijd, maar strijkt wel flink wat geld op bij PSG.

Foto: Betiton Sports

Naast een rangschikking per speler stelde Betiton Sports ook een lijst op clubniveau op. Daar gaat Real Madrid met de “eer” lopen. Naast Eden Hazard had de Madrileens club met Sergio Ramos nog een grootverdiener die lang buiten strijd was. Op twee en drie prijken in die lijst respectievelijk PSG (voornamelijk door de blessure van Marco Verratti) en Barcelona (door Coutinho en Samuel Umtiti).