Voorzitter Veiligheidsconferentie waarschuwt voor inmenging Russen in Duitse verkiezingen

Wolfgang Ischinger, voorzitter van de jaarlijkse Veiligheidsconferentie in München, vreest voor buitenlandse inmenging in de Duitse parlementsverkiezingen van 26 september. Hij kijkt daarbij vooral in de richting van Rusland. De stembusgang van eind september betekent het afscheid van het politieke toneel voor bondskanselier Angela Merkel.

De Duitse ex-diplomaat wijst erop dat regeringen en parlementen al vaker het doelwit zijn geweest van cyberaanvallen. “Dat ondermijnt de geloofwaardigheid van het politieke proces”, aldus Ischinger in een interview met het Franse persagentschap AFP.

Specifiek met betrekking tot Duitsland herinnert Ischinger eraan dat in de Bondsdag de voorbije jaren een enorme hoeveelheid gegevens gestolen is. “Dat doet de vrees ontstaan dat ook de verkiezingen gemanipuleerd kunnen worden.”

Cyberaanval

De Bondsdag kreeg in 2015 af te rekenen met een grootschalige cyberaanval, die in de schoenen geschoven werd van Rusland. Daarna waren er nog gevallen van piraterij, op minder grote schaal. “Ik zou verbaasd zijn dat de Russische zijde er geen belang bij zou hebben om te verzekeren dat zij die voorstander zijn van een strengere aanpak van Rusland, indien mogelijk de verkiezingen niet winnen”, zegt Ischinger.

Volgens de peilingen is Armin Laschet, een partijgenoot van Merkel, momenteel de grote favoriet om in haar voetsporen te treden als bondskanselier. De CDU’er heeft Moskou er al van beschuldigd “onze waarden uit te dagen”. Laschet vindt ook dat Rusland het internationale recht heeft geschonden door het Oekraïense schiereiland de Krim te annexeren.

Pijpleiding

Annalena Baerbock, de Groene uitdaagster van Laschet, is zelfs nog scherper voor Moskou, door vraagtekens te plaatsen bij de Duits-Russische pijpleiding Nord Stream 2.

Ischinger maakte deze week aan het Europees Parlement een rapport over digitale soevereiniteit over. Hij roept Europa daarin op zich beter te wapenen op het vlak van de bescherming van gegevens. In vergelijking met China of de Verenigde Staten heeft Europa daar nog een lange weg te gaan, aldus de voormalige diplomaat.