Man overvallen en neergestoken op eigen oprit in Belsele

Sint-Niklaas / Belsele - In de Coppelaan, in de rustige Populierenwijk in Belsele bij Sint-Niklaas, is donderdagochtend omstreeks 9.40 uur een man op zijn oprit overvallen door een gemaskerde en gewapende man en neergestoken. De dader werd kort nadien opgepakt.

Het slachtoffer werd op zijn oprit bedreigd met een mes en moest zijn portefeuille afgeven. Daarbij kwam het tot een schermutseling, waarbij het slachtoffer een steekwonde opliep. De dader liep vervolgens weg.

Een getuige, die schuin tegenover het slachtoffer woont, zag de dader via de Koning Nobellaan richting Bergstraat lopen. “Ik zag een rare man de straat uitlopen. Hij had een zwarte trui aan met een kap over zijn hoofd en een mondmasker op”, zegt de man. “Hij droeg ook handschoenen, wat ik vreemd vond. Hij liep in de richting van de Bergstraat, maar ik besteedde er verder geen aandacht aan. Maar toen er enkele minuten later politiewagens en een ziekenwagen de straat kwamen ingereden, wist ik dat er iets ernstig mis was en legde ik meteen de link met die rare gast.”

Een ziekenwagen en mugteam kwamen ter plaatse. De ambulanciers brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niks geweten. Ondertussen waren meerdere politieploegen in de buurt op zoek naar de dader, er was immers een zeer duidelijke beschrijving van de man. Na een klein uurtje zoeken werd hij iets meer dan een kilometer verderop in de Dubbelhofstraat aangetroffen en opgepakt.