VN-rapporteur op bezoek in Begijnhofkerk voor hongerstaking van asielzoekers

Brussel - De rapporteur van de Verenigde Naties voor extreme armoede Olivier De Schutter is donderdagmiddag op bezoek in de Brusselse Begijnhofkerk, waar zo’n 200 mensen sinds 23 mei een hongerstaking houden. De VN-rapporteur is er om informatie te verzamelen over het dossier en in vraag te stellen of België meer moet doen om hun mensenrechten te respecteren.

De deuren van de Brusselse Begijnhofkerk gingen twee dagen geleden toe voor alle buitenstaanders. Enkel water en beperkte medische hulp mocht de kerk nog binnen, waar de hongerstakers nu al bijna anderhalve maand een laatste wanhopige actie houden voor collectieve regularisatie. Voor VN-rapporteur De Schutter gingen de deuren donderdag wel opnieuw open.

Binnen in de kerk is het ijzig stil en liggen tientallen mensen op een matras verspreid over de vloer, slapend en sommigen fel vermagerd. Ambulances komen en gaan om mensen die te verzwakt zijn, over te brengen naar het ziekenhuis.

Informatie verzamelen

In zijn opdracht als VN-rapporteur stelt De Schutter dat hij aanwezig is om informatie te verzamelen. “Het is een luxe om persoonlijk met de mensen te kunnen spreken”, vertelt De Schutter. “Deze personen hebben het gevoel dat ze helemaal onderdeel zijn van de Belgische maatschappij. Ze werken hier al jaren en dragen bij aan de economie en hun kinderen gaan hier naar school. Ik ben hier om vragen te stellen over extreme armoede en ze zijn in een situatie waarin ze daaraan dreigen onderhevig te zijn door bijvoorbeeld huisjesmelkers en werkgevers die hen uitbuiten”, aldus de VN-rapporteur.

Of er een volgende stap komt, is nog niet bepaald. De VN-rapporteur kan vaststellen dat de mensenrechten van de sans-papiers niet voldoende gerespecteerd worden en dat melden aan de Belgische overheid.

“Ik kan enkele bezorgdheden overmaken naar de Belgische regering en dan verwacht ik een antwoord op de vragen die ik opwerp. Maar dat is nog niet gebeurd. Het is een mogelijke volgende stap. Door die vragen te stellen zijn wij de ogen en de oren van de mensenrechten”, verklaart De Schutter.