Verstoord volkslied, vuurwerk en laserlicht in ogen doelman: UEFA opent tuchtprocedure tegen Engelse voetbalbond

De Europese voetbalfederatie UEFA heeft een disciplinaire procedure opgestart tegen de Engelse voetbalfederatie FA na de incidenten van woensdag in de halve finale van EURO 2020 tussen Engeland en Denemarken, zo maakte de UEFA donderdag bekend.

Het gaat om drie incidenten: bij de beslissende strafschop die Harry Kane in de verlengingen in de rebound voorbij Kasper Schmeichel trapte, werd vastgesteld dat er vanuit de tribunes met een laserpen op de Deense doelman gericht werd. Op televisiebeelden is immers te zien dat net voordat Kane schiet, er een groen licht over zijn gezicht flitst en zijn ogen nadert. Ook scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar in zijn rapport melding van.

Daarnaast werd er door fans vuurwerk afgestoken en werd voor de aftrap met gefluit het Deense volkslied verstoord. Ook eerder al, in de achtste finales tegen Duitsland, werd het volkslied van het bezoekende land in het Wembleystadion op boegeroep getrakteerd.