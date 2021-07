Tweede zware boete op één dag voor Volkswagen: autobouwer moet in Italië 200 miljoen euro betalen na milieuschandaal

De Duitse autofabrikant Volkswagen is in Italië veroordeeld tot het betalen van 200 miljoen euro aan schadevergoedingen en intresten aan meer dan 63.000 eigenaars van voertuigen die werden aangepast om vervuilende emissies te verbergen. Dat heeft de consumentenorganisatie Altroconsumo woensdagavond gemeld. Eerder vandaag kreeg de autobouwer door de Europese Commissie al een fikse opgelegd.

Volgens de uitspraak van de rechtbank in Venetië moet Volkswagen “3.300 euro (plus intrest) betalen aan elk van de meer dan 63.000 consumenten die zich bij onze groepsvordering hebben aangesloten”, aldus Altroconsumo in een verklaring. “Dit is een historische overwinning.”

Dieselgate, dat in veel landen tot rechtszaken heeft geleid, heeft Volkswagen al 30 miljard euro gekost, grotendeels in de Verenigde Staten, waar het Duitse concern in 2017 schuldig pleitte aan fraude.

Software

Volkswagen gaf in het najaar van 2015 toe dat het 11 miljoen van zijn dieselvoertuigen had uitgerust met software waarmee emissies konden worden verhuld die soms tot 40 keer de toegestane normen overschreden. Sindsdien is de verkoop van dieselauto’s sterk gedaald.

De Duitse reus wordt ook aangeklaagd in Frankrijk, waar het DGCCRF (Directoraat-generaal voor Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding) de maximumboete heeft geraamd op 19,7 miljard euro.

Volkswagen heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de Venetiaanse rechtbank.

Illegale afspraken

Eerder vandaag had Volkswagen samen met BMW, Audi en Porsche van de Europese Commissie een boete van ruim 875 miljoen euro opgelegd gekregen. Samen met Daimler maakten ze illegale afspraken bij de ontwikkeling van technologische innovaties om dieselmotoren properder te maken.

