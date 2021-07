Zeven procent meer overlijdens dan verwacht in 2020

In 2020 zijn er 70.919 inwoners van het Vlaamse Gewest overleden. Dat zijn er 8.499 (of 7 procent) meer dan wat er voor 2020 verwacht werd en dus is er sprake van oversterfte. Het gaat om voorlopige cijfers van het totaal aantal overlijdens voor alle doodsoorzaken samen, niet enkel overlijdens als gevolg van Covid-19. Dat meldt Statistiek Vlaanderen.

De oversterfte lag het hoogst in april, november en december 2020. In die maanden waren er duidelijk meer overlijdens dan verwacht. Het verwachte aantal overlijdens is gebaseerd op de gemiddelde sterfte per maand in de jaren 2015-2019, met een aanpassing voor de bevolkingsgroei en wijzigingen in samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht.

De gegevens over het verwachte aantal overlijdens voor de eerste maanden van 2021 zijn nog niet beschikbaar. Uit de cijfers blijkt wel dat het waargenomen aantal overlijdens in 2021 enkel in januari beduidend hoger lag dan gemiddeld voor dezelfde maand in de periode 2015-2019. In mei 2021 was het aantal overlijdens nagenoeg gelijk aan het gemiddelde aantal in de periode 2015-2019 voor deze maand.

Het Vlaamse Gewest en België scoren voor het bruto sterftecijfer van 2019 lager dan het Europese gemiddelde. Lidstaten met relatief hoge scores zijn Litouwen, Letland en Bulgarije. Lidstaten met lage scores zijn Ierland, Luxemburg en Cyprus.