Gevechten houden aan in grote door taliban geviseerde stad in Afghanistan

In de Afghaanse stad Qala-e-Now, de hoofdstad van de noordwestelijke provincie Badghis, vinden donderdagochtend nog steeds gevechten plaats tussen de taliban en het Afghaanse leger. De stad is de eerste provinciehoofdstad die onder een offensief van de talibanstrijders komt te liggen nu de terugtrekking van de Amerikaanse troepen de laatste fase is ingegaan.

“De taliban zijn nog steeds in de stad”, aldus een inwoner. “De winkels zijn gesloten, er is bijna niemand in de straten.” De taliban lanceerden woensdag hun eerste offensief tegen de provinciehoofdstad met ongeveer 75.000 inwoners sinds het begin van hun grootscheepse campagne tegen de Afghaanse strijdkrachten in mei. De Afghaanse troepen lanceerden een tegenoffensief.

Enkele uren eerder had het Amerikaanse leger nog gezegd dat de terugtrekking uit Afghanistan voor meer dan 90 procent is afgerond.

Sporadische gevechten

Zia Gul Habibi, een lid van de provincieraad, bevestigde dat “de situatie niet echt veranderde” sinds woensdag. Het provincieraadslid meldde “sporadische” gevechten in de stad. “Enkele leden van de veiligheidsdiensten hebben zich bij de taliban gevoegd en gidsen hen”, klonk het.

De regering stuurde honderden commando’s naar de provincie via helikopter. Op die manier wil Kaboel het talibanoffensief tegengaan.

Volgens Abdul Latif Rostaee, directeur voor de Volksgezondheid in de provincie, zijn sinds de ochtend tien gewonde burgers naar het centrale ziekenhuis gebracht, onder wie vrouwen en kinderen.