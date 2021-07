Islamitische terreurgroep verantwoordelijk voor aanslag op VN-vredesmissie in Mali

De brief waarin de islamistische terreurgroep JNIM de verantwoordelijkheid opeist voor de zelfmoordaanslag op militairen van de VN-vredesmissie Minusma in Mali, is authentiek. Dat blijkt uit onderzoek door het Duitse ministerie van Defensie. Bij de aanslag op 25 juni met een bomauto raakten twaalf Duitse en een Belgische blauwhelm gewond.

Terreurgroep JNIM heeft banden met het terreurnetwerk al-Qaeda. Het Duitse weekblad Der Spiegel berichtte als eerste dat de militie de aanslag had opgeëist. Op het internet werd ook een foto verspreid van de vermoedelijke dader.

De gewonde militairen werden geëvacueerd met een A400M-toestel. De Belgische soldaat werd met een ziekenwagen van Keulen naar Neder-over-Heembeek gebracht.

In Mali zijn meer dan 13.000 VN-soldaten gestationeerd om het geweld in het noorden en centrum van het instabiele Afrikaanse land in te dammen. België doet met een kleine honderd manschappen mee aan Minusma.