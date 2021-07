Jambon: “Laatste vaccinatie-uitnodigingen vandaag de deur uit”

De Vlaamse regering klopt zich op de borst. Tijdens een bezoek aan het vaccinatiecentrum in Affligem hebben minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister voor Gezondheid Wouter Beke (CD&V) een stand van zaken opgemaakt van de vaccinatiecampagne.

Het vooropgesteld doel van een eerste prik tegen 11 juli voor elke bereidwillige volwassene wordt door de haperende leveringen net niet gehaald, maar er werd een nieuwe mijlpaal bereikt. “Vanavond gaan de laatste vaccinatie-uitnodigingen buiten voor de 16+’ers”, kondigt Jan Jambon aan. Met deze vaccinatiecijfers kwam Vlaams minister-president Jambon naar Affligem: “Iedereen, van 16 tot 107, is na vandaag uitgenodigd. Dat wil zeggen dat ze binnen veertien dagen hun eerste prik hebben gehad. Eind juli zal 80 procent van de volwassen Vlamingen zijn tweede prik gekregen hebben.”

Wouter Beke benadrukte een ander cijfer: “Vandaag hebben we bij de volledige bevolking in Vlaanderen een vaccinatiegraad behaald van 70 procent. Na IJsland zijn we de eerste in Europa die dat haalt.”

De Vlaamse regering vond het dan ook gepast om de vele vrijwilligers die zich inzetten in de vaccinatiecentra te bedanken. Beke en Jambon hadden allebei een bos bloemen mee. Minister-president Jambon sprak zijn dank uit: “Die bijdrage van de vrijwilligers is onbeschrijfelijk. Zo’n massale respons van de Vlamingen is echt hartverwarmend. Dit toont aan dat we er als volk staan wanneer het erop aankomt.”

Als reactie op het nieuws van de jongeren die besmet geraakt zijn tijdens een feestvakantie in Spanje deed Jan Jambon een oproep. “Onze slogan, ‘geniet, maar met maatregelen’ geldt in binnen- en buitenland. Als je naar het buitenland trekt, zeker als je nog niet twee keer gevaccineerd bent, alsjeblieft, hou die eenvoudige basisregels in je achterhoofd. Dit gaat ervoor zorgen dat we allemaal samen zoveel rapper de vrijheid gaan herwinnen.”