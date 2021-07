Anderlecht bouwt sociaal-sportief netwerk verder uit met RSCA Heizel

RSC Anderlecht bouwt zijn sociaal-sportieve luik verder uit met de oprichting van RSCA Heizel, de vierde club onder de vleugels van organisatie BX. Dat heeft paars-wit donderdag bekendgemaakt. Zo ontstaat een netwerk van ruim 1.300 voetballende jonge Brusselaars die ook naast het veld sterke ondersteuning krijgen.

BX groeide de voorbije jaren uit van een lokale voetbalclub met 300 leden tot het grootstedelijke project ‘BX represent’, met drie voetbalclubs uit Brussel: FC Forest in Vorst, FC Black Star in Neder-Over-Heembeek en BX Brussels in Anderlecht, opgericht in 2013 door Vincent Kompany. Bij BX staat niet alleen goed voetbal centraal maar zowel spelers als trainers worden bijgestaan op het vlak van “sociale cohesie, zelfwaarde, taal en de weg naar opleiding en werk”.

Nu wordt RSCA Heizel, de provinciale jeugdploegen van Anderlecht die in de schaduw van het Atomium spelen, de vierde club onder de vleugels van BX. “RSCA Heizel zal het BX-netwerk versterken met de knowhow en jarenlange ervaring in jeugdopleiding, zoals trainerscursussen en trainingsmethodes, en die delen met de andere clubs en hun leden”, klinkt het in een mededeling. “RSCA Heizel zal op zijn beurt kunnen rekenen op alle sociale expertise en ondersteuning van BX en beschikken over jeugdploegen tot de U19. Zo zullen vanaf deze zomer ruim 1.300 jongens en meisjes die graag tegen een bal trappen ook meegenieten van huiswerkbegeleiding, trainingen waar al spelend Nederlands geleerd wordt en andere ondersteuning met een doel: jongeren in Brussel helpen om hun talenten ten volle te ontplooien.”

CEO van Anderlecht Jos Donvil is tevreden met de verdere Brusselse verankering voor paars-wit. “Dankzij deze samenwerking wordt RSCA nog meer ingebed in Brussel. Ik kijk ernaar uit om dankzij BX Brussels nog meer Brussels talent te ontdekken. Wie weet zit de volgende Mario Stroeykens, die het van RSCA Heizel tot de A-kern schopte, al klaar en vindt hij zo zijn weg. Of stoten we er op de volgende Tessa Wullaert. We hopen dat RSCA Heizel samen met BX zal groeien en dat meer en meer Brusselaars zo een goede voetbalclub met de juiste omkadering vinden. Daar heeft BX enorm veel expertise in.”