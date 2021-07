PODCAST. “Bart de Wever ontwijkt één ding wel héél handig in de zaak Peter R. De Vries”

“Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren”, waarschuwde Bart De Wever na de aanslag op Peter R. De Vries. Heeft hij gelijk? “We moeten daar niet naïef in zijn, ook hier worden journalisten bedreigd”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “Maar de manier waarop De Wever zich profileerde, dat vond ik nogal onkies. Nog geen 24 uur na de aanslag zwaaide hij al met zijn tienpuntenplan, inclusief voorspelbare uithaal naar andere partijen.”

Daarnaast hebben we het over de stijgende coronacijfers – “Pukkelpop, daar gaan we toch nog eens over moeten nadenken” – en de rel rond regeringscommissaris Ihsane Haouach – “Ik hoorde de champagnekurken al knallen op het hoofdkwartier van Vlaams Belang. Over de scheiding tussen Kerk en Staat discussieer je niet.”