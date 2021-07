Minister Diependaele na SERV-rapport: “Nieuwe belastingen niet aan de orde”

“Wat mij betreft, zijn meerinkomsten via nieuwe belastingen niet aan de orde. We leven al in een van de landen met de hoogste belastingdruk, dat zou dus niet de juiste keuze zijn, ook niet voor onze economische groei.” Dat zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) in een reactie op het SERV-rapport.

De sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), wezen er in een rapport op dat de overheidsfinanciën de economische relance niet volgen. Ze schatten het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid tegen 2024 groter in dan de Vlaamse regering zelf.

De SERV was wel tevreden dat de regering alle uitgaven tegen het licht wil houden, maar vond dat het daar niet mag stoppen. “Om de kloof tussen inkomsten en uitgaven te verkleinen, moet de regering de focus leggen op initiatieven om de uitgaven te beheersen, maar wij vinden dat ook initiatieven rond ontvangsten van belang kunnen zijn”, zei voorzitter Ann Vermorgen. “We engageren ons om in het najaar van 2023 een rapport te lanceren met aanbevelingen over de ontvangsten.”

Nieuwe belastingen zijn nog steeds niet aan de orde, reageert Diependaele. Hij is wel tevreden dat de SERV op het belang van houdbare overheidsfinanciën wijst. “De SERV bevestigt dat de prioriteiten van het Vlaamse financiële beleid ook de hunne zijn”, zegt hij. “Ik wil zo snel en zo efficiënt mogelijk blijven inzetten op een duurzame economische groei, en werk maken van houdbare Vlaamse overheidsfinanciën. Daarom ben ik er ook al langer voorstander van om de coronasteunmaatregelen stelselmatig af te bouwen, zodat de economie zich kan herpakken en ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen.”