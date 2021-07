N-VA: “Sinterklaaspolitiek van regering zorgt voor stijgende kost vergrijzing”

Voor N-VA-kamerlid Wim Van der Donkt toont het jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing aan dat de “sinterklaaspolitiek van de federale regering” de vergrijzingsfactuur aanzienlijk heeft doen stijgen. Hij klaagt ook aan dat het wachten blijft op de eerste maatregel om die stijgende uitgaven te financieren of compenseren.

“In vergelijking met de resultaten van het SCvV-verslag van 2020, liggen de budgettaire kosten van de vergrijzing tussen 2019 en 2070 0,9 procent van het bbp hoger in de nieuwe vooruitzichten. Deze stijging is grotendeels het gevolg van een aantal overheidsmaatregelen in de pensioenregelingen van werknemers en zelfstandigen (verhoging van het minimumpensioen, afschaffing van de correctiecoëfficiënt in de zelfstandigenregeling, ?) die deze uitgaven doen toenemen. Het opnemen van deze maatregelen in de nieuwe vooruitzichten leidt er eveneens toe dat de sociale uitgaven voortaan een maximum bereiken in 2050 in plaats van in 2040 zoals in de vorige projecties”, licht Van der Donkt toe.

Hij roept de regering op om werk te maken van een stijging van de werkzaamheidsgraad. “Minister Lalieux moet in september afkomen met een ernstig voorstel van pensioenhervorming om de vergrijzingsgolf en bijhorende vergrijzingskost aan te pakken. Met alleen extra centen uit te delen zal dat niet lukken”, besluit het N-VA-kamerlid.