Belgische vrouw (51) steekt haar Belgische man (65) met keukenmes in borstkas in Spanje

Een Belgische vrouw die samen met haar eveneens Belgische man in Zuid-Spanje woont, heeft haar echtgenoot vorige donderdag met een keukenmes in de ribbenkast gestoken. Dat meldt de lokale krant Diario Sur. De man overleefde de aanval, zijn vrouw werd aangehouden voor poging tot doodslag.

Het incident speelde zich vorige donderdag af in het kustdorpje Arroyo de la Miel, net ten zuiden van Torremolinos in Zuid-Spanje. De Belgische vrouw (51) zou er omstreeks twintig na vijf in de namiddag een keukenmes links in de borstkas van haar 65-jarige echtgenoot, ook een Belg, hebben gestoken. De man ontvluchtte daarop hun woning in de Avenida San Rafael, en vroeg hevig bloedend om hulp aan omstaanders. Die alarmeerden de hulpdiensten.

De man werd met spoed opgenomen in het Regionale Universitaire Ziekenhuis van Malaga, maar zijn toestand zou inmiddels gunstig geëvolueerd zijn. De vrouw probeerde volgens Spaanse media nog weg te vluchten, maar werd ter plaatse aangehouden voor poging tot doodslag. Over het motief van de vrouw bestaat geen duidelijkheid, volgens Spaanse media had het koppel ruzie.