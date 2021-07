Binnenkijken: Britse Queen stelt tuinen Buckingham Palace open voor publiek

Altijd al willen weten hoe royals nu echt wonen? In Groot-Brittannië kan je vanaf vrijdag de tuinen gaan bezoeken van Buckingham Palace. De Queen opent de deuren van haar domein omdat er al voor het tweede jaar op rij geen State Rooms kunnen bezocht worden. De traditie die normaal duizenden bezoekers lokt, wordt ook dit jaar geannuleerd door corona. In de tuin is het makkelijker om een rondleiding te organiseren: daar is meer plaats om de coronamaatregelen na te leven en de social distancing te respecteren.