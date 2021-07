Belgische vrijwilliger aangevallen door cheeta in Zuid-Afrikaanse zoo

Een jonge Belgische vrouw, die als vrijwilliger aan de slag was in een wildpark in Zuid-Afrika, is gewond geraakt bij een aanval door een jachtluipaard. “Het park smeekte dat ik dit stilhield, maar ik wil niet dat andere vrijwilligers ook zulke beangstigende ervaringen moeten meemaken.”

De vrouw was aan het filmen terwijl een collega de omheining van de jachtluipaarden opende om de dieren te voederen. Een van de cheeta’s liep recht op de Belgische af en sprong op haar rug, mikkend op haar keel. “Ik verloor mijn evenwicht en viel op de grond”, vertelt de jonge vrouw woensdag in een persbericht van de ngo Blood Lions. “De cheeta bleef bijten en klauwen in mijn armen en benen tot de parkmanager erin slaagde het dier van me af te krijgen. Ik moest in het ziekenhuis behandeld worden voor meerdere diepe bijt- en snijwonden, die spierschade veroorzaakten en waarvoor ik hechtingen nodig had.”

Ze ontdekte later dat de manager twee jaar eerder ook al aangevallen was door hetzelfde jachtluipaard, waarbij hij ernstige verwondingen aan nek en been opliep. “Hoewel het park me smeekte om het incident stil te houden, wil ik niet dat andere vrijwilligers ook zulke beangstigende ervaringen moeten meemaken. Mensen moeten begrijpen dat dicht bij wilde dieren zijn aantrekkelijk is, maar niet veilig.”

Ook schadelijk voor de dieren

De jonge vrouw legt op sociale media uit dat ze naar Zuid-Afrika ging om vrijwilligerswerk te doen op drie verschillende plaatsen en dat het incident vorige maand op de eerste plek, een zoo, gebeurde. Op haar laatste werkplek, een écht opvangcentrum dat wilde dieren redt van fokkerijen en ‘petting farms’ (waar dieren geaaid kunnen worden), besefte ze naar eigen zeggen dat interacties en aanrakingen ook schadelijk zijn voor de dieren. “Tijdens mijn ongeluk was de manager gedwongen om het jachtluipaard te slaan.”

Via het opvangcentrum kwam ze in contact met de ngo Blood Lions en deelde ze haar ervaring. “Ik wilde mijn onfortuinlijke verhaal vertellen en toekomstige vrijwilligers waarschuwen dat zulke plaatsen die je laten omgaan met wilde dieren geen respect voor ze hebben en integendeel het leven van de vrijwilliger én de wilde kat op het spel zetten.”

De ngo verspreidde de video die de vrouw maakte, waarin ze neervalt en begint te schreeuwen.

Vaak fataal

Volgens Blood Lions is het incident maar een van de vele aanvallen van gevangen katachtigen op vrijwilligers en toeristen in het zestigtal gelijkaardige parken in het land. De ngo zegt dat de meeste van die parken directe interacties gebruiken om vrijwilligers en bezoekers te lokken, maar dat dat enorm riskant is. Een derde van de vijftigtal in de media gerapporteerde incidenten zou fataal afgelopen zijn.

De Zuid-Afrikaanse overheid kondigde in mei aan dat het commercieel fokken van leeuwen in gevangenschap niet langer toegelaten zou zijn. Maar volgens de ngo maakt dit incident duidelijk dat het verbod uitgebreid moet worden naar alle wilde katachtigen. Blood Lions pleit ervoor directe interacties met toeristen of toeristen-vrijwilligers aan banden te leggen en faciliteiten in te richten zodat onervaren medewerkers niet in dezelfde ruimte als de dieren hoeven te komen om hun taken uit te voeren.