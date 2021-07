Opel wil vanaf 2028 alleen nog elektrische wagens bouwen

Autoconstructeur Opel wil in 2028 volledig elektrisch zijn in Europa. De einddatum voor verbrandingsmotoren werd donderdag door Opel-CEO Michael Lohscheller aangekondigd tijdens een presentatie van moederbedrijf Stellantis.

Opel zal ook als volledig elektrisch merk op de Chinese markt worden gelanceerd, aldus Lohscheller. Een nieuw elektrisch model van de klassieke sportwagen ‘Manta’, uit 1970, staat gepland voor het midden van dit decennium, voegde hij nog toe.

Moederbedrijf Stellantis, dit jaar ontstaan als fusie van Peugeot-Citroen en Fiat-Chrysler, zal zijn derde batterijenfabriek voor elektrische auto’s bouwen op haar site in Termoli in Zuid-Italië. Dat zei Carlos Tavares, algemeen directeur van de groep, donderdag op een persconferentie. Na Frankrijk en Duitsland hebben we “een overeenkomst bereikt met de Italiaanse regering om de transformatie van onze motorenfabriek in Termoli te ondersteunen”, aldus Tavares.

Om te concurreren met Volkswagen, dat eveneens de elektrische kaart trekt, is Stellantis van plan om 30 miljard euro te investeren in de elektrificatie van zijn wagens in de komende vijf jaar. In de Verenigde Staten belooft het sportmerk Dodge een elektrische muscle car tegen 2024. Ram zal in hetzelfde jaar de bouw starten van een elektrische versie van zijn iconische pick-up, de 1500.

De aankondigingen komen er enkele maanden na de fusie van de twee groepen, maar vooral enkele dagen voor een revolutie voor de Europese automobielindustrie. De Europese Commissie zal komende woensdag nieuwe regelgeving voorstellen om tegen 2050 CO2-neutraal te worden. Volgens verschillende bronnen zou worden overwogen de uitstoot van auto’s vanaf 2035 volledig te elimineren.