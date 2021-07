Reconstructie van 15 jaar oude moord zonder lijk: “Zolang er geen lichaam gevonden is, is mijn vader geen moordenaar”

Tienen - Wat heeft er zich nu precies vijftien jaar geleden afgespeeld in de woning in de Donystraat? Dat is de vraag, waarop de reconstructie van afgelopen woensdag hopelijk binnenkort meer antwoorden zal geven.

Op 3 januari 2020 verspreidde de politie op vraag van het parket van Leuven een opsporingsbericht van Marcel Lavalette, een man met Franse nationaliteit van 41 jaar op het moment van de verdwijning op 1 januari 2006. Hij verbleef toen in Tienen, vermoedelijk in de woning in de Donystraat, waar in december 2019 een uitgebreide huiszoeking plaatsvond.

Marcel Lavalette is spoorloos sinds 2006. Foto: Federale Politie

In diezelfde woning werd woensdag een reconstructie gehouden. “Ik kan namens de onderzoeksrechter melden dat drie personen, onder meer de 65-jarige mannelijke verdachte en zijn vrouw, werden verwacht op de reconstructie en dat elkeen minstens deels medewerking verleende”, aldus Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “De 65-jarige mannelijke verdachte is aangehouden sinds februari 2020 en werd tot op heden steeds gehandhaafd door de raadkamer. Hij heeft reeds een hele tijd geleden in het dossier verklaard dat hij de dood heeft veroorzaakt van het slachtoffer in deze woning. Het lichaam van het slachtoffer is echter nog niet gevonden. Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet.”

Jordan Dufrasne samen met zijn vader Georges. Foto: VDT

Maar Jordan, de zoon van hoofdverdachte, Georges Dufrasne, wil en kan niet geloven dat zijn vader een moord zou plegen. “Zolang er geen lichaam gevonden is, is mijn vader geen moordenaar. Ja, hij heeft het een en ander uitgestoken op vlak van drugs, maar daarvoor heeft hij zijn straf uitgezeten. Ik ben het beu dat iedereen mijn papa al veroordeelt voor moord, terwijl er nog niets bewezen is.”