Frankrijk stelt volledige uitstap uit steenkool enkele jaren uit

Frankrijk zal nog minstens tot in 2024 een energiecentrale op steenkool draaiende houden in plaats van tot in 2022. Het gaat om de steenkoolcentrale in het westelijke Cordemais, nabij Nantes. De plannen voor de reconversie van de centrale naar een biomassacentrale worden geschrapt. Dat melden het Franse ministerie van Ecologische Transitie en energiebedrijf EDF.

De centrale in Cordemais zal de laatste van het land zijn die draait op steenkool. De site zal enkel gebruikt worden voor piekmomenten in de winter, wanneer er een grote vraag naar stroom is. De centrale zal in dergelijke omstandigheden enkele tientallen tot maximaal enkel honderden uren draaien per jaar.

Frankrijk nam in 2019 een wet aan over de sluiting van de laatste vier steenkoolcentrales in 2022. Inmiddels zijn twee van die centrales reeds gesloten en een derde moet volgend jaar het licht uitdoen.