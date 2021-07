Wie wordt uitgeroepen tot speler van het EK? Italianen domineren, finale kan allesbepalend worden (of wordt het een verrassing?)

Wie pakt de trofee van ‘Speler van het toernooi’? Voor de start van dit EK verwachtten we alleen maar klinkende namen als Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne of Cristiano Ronaldo in dit lijstje, maar dat is serieus anders uitgedraaid. Het zijn de uitblinkers van de sterkste ploegen op dit EK (Italië, Engeland en Spanje) die nog kans maken op de individuele hoofdprijs. Voorlopig is het een nek-aan-nekrace, een knalprestatie in de finale zou wel eens de doorslag kunnen geven.

1. Gianluigi Donnarumma (Italië)

Bij Gianluigi Donnarumma (22) kan je jezelf afvragen of een doelman wel thuishoort in dit lijstje, maar tegelijk kunnen we niet om de Italiaanse reus heen. Het sluitstuk van de Italianen pakt straks zonder twijfel de prijs van ‘Doelman ven het toernooi’ en zijn impact was zo groot dat hij ook kans maakt op de trofee van ‘Speler van het toernooi’.

Donnarumma stond er wanneer het moest en slikte zijn eerste doelpunt op dit EK pas in de verlengingen van de 1/8ste finale tegen Oostenrijk. Tegen de Rode Duivels pakte hij uit met twee wereldsaves op pogingen van De Bruyne en Lukaku, ook in de halve finale tegen Spanje was hij belangrijk. Hij hield La Squadra een paar keer recht en pakte de beslissende strafschop van Morata. Op zijn 22ste behoort hij tot de beste doelmannen ter wereld.

Donnarumma pakte de vierde strafschop van de Spanjaarden uitstekend. Foto: ISOPIX

2. Giorgio Chiellini (Italië)

Ook verdedigers zijn normaal gesproken niet de grootste favorieten om deze prijs te pakken, maar Giorgio Chiellini (36) maakt echt wel een kans. De secure verdediger maakte dit EK indruk op het veld door onder andere Romelu Lukaku het leven zuur te maken, naast het veld door een steengoede kapitein te zijn. Voor de wedstrijden maakte hij indruk met zijn passie bij het volkslied, voor de strafschoppenreeks tegen Spanje maakte hij indruk door een meesterlijk mentaal spelletje te spelen met Jordi Alba bij de tos.

In het kort: Chiellini is een steengoede verdediger die onmisbaar is voor zijn team. Hij is in staat om de beste spitsen ter wereld uit de wedstrijd te houden, sleurt zijn team erdoorheen op moeilijke momenten en trekt ook voetballend z’n streng. Hij zou het verdienen om op zijn 36ste een individuele prijs te pakken als bekroning van zijn prachtige carrière. Steekt Chiellini Engeland-spits Harry Kane een hele wedstrijd in zijn broekzak tijdens de finale? Dan zal de Italiaan er dicht bij zijn.

Chiellini intimideerde Spanje-aanvoerder Jordi Alba vlak voor de strafschoppenreeks. Foto: ISOPIX

3. Pedri (Spanje)

We zouden Pedri (18) de nieuwe Andrés Iniesta kunnen noemen, maar laten we het houden bij de opvolger van Iniesta. De opvolger waar FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg toch al sinds 2018 naar op zoek waren. Na zijn uitstekende seizoen bij Barcelona toonde hij zich op het EK aan de rest van Europa. De klasse spatte er vanaf bij de 18-jarige Pedri, die ervoor zorgde dat Spanje het dominante voetbal van weleer kon spelen. Hij ziet openingen die anderen niet zien, creëert kansen, draait en kapt zijn tegenstanders dol en verliest amper zijn bal. Dat hij na 90 minuten in de halve finale tegen het sterke middenveld van Italië een passingpercentage van 100% liet optekenen, deed vele monden openvallen. Dat hij daarnaast slechts één minuutje miste op een toernooi waarin de Spanjaarden drie keer op een rij verlengingen speelden, is voor een 18-jarige ook hoogst uitzonderlijk. Zijn toekomst ziet er heel rooskleurig uit.

Pedri in zijn heerlijk herkenbare stijl, met zijn kousen ver onder de knie. Foto: AFP

4. Jorginho (Italië)

Jorge Luiz Frello alias Jorginho (29) is de speler die na Donnarumma de meeste speelminuten maakte bij Italië. Hij miste op het hele EK amper vijftien minuten tijdens de onbelangrijke laatste groepswedstrijd tegen Wales. Jorginho was de absolute draaischijf op het Italiaanse middenveld en ondanks de stevige concurrentie was er over zijn positie geen enkele discussie.

De Chelsea-middenvelder staat vooral bekend voor zijn voetballend vermogen, maar knapte dit EK ook defensief heel wat werk op. Van alle spelers op dit EK heeft hij veruit de meeste balveroveringen op zijn naam met 21 stuks. De enige speler die gemiddeld per wedstrijd even goed doet is zijn ploegmaat bij Chelsea N’Golo Kanté van Frankrijk. De manier waarop en de klasse waarmee Jorginho in de halve finale tegen Spanje de beslissende penalty binnentrapte, was fenomenaal.

Jorginho zette doelman Unai Simón briljant op het verkeerde been. Foto: AP

5. Raheem Sterling (Engeland)

Kan Raheem Sterling opnieuw beslissend zijn in de finale? Tot dusver was hij de man die Engeland telkens over de streep trok met drie goals, een assist en een levensbelangrijke uitgelokte penalty. De aanvaller van Manchester City wordt ook door de Engelse media en fans eindelijk gewaardeerd nadat hij jarenlang de zondebok was bij de nationale ploeg. Op dit EK speelt hij vol vertrouwen en dat werpt zijn vruchten af. Sterling’s razendsnelle acties zijn gevaarlijk en efficiënt, een gesel voor elke verdediging. Als hij de finale tegen Italië opnieuw kan beslissen, is de speler van het toernooi bekend.