Vertrekhal Brussels Airport ontruimd na vondst verdacht pakket: “Willen geen enkel risico lopen, DOVO is ter plaatse gevraagd”

Zaventem - De vertrekhal van Brussels Airport is iets na 16 uur ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. Dat gebeurde op initiatief van de politie. Ook het nabijgelegen vaccinatiecentrum Skywalker zou inmiddels ontruimd zijn, in afwachting van explosievendienst DOVO.

Aan een check-in balie werd donderdagnamiddag een achtergelaten koffer aangetroffen. Iets wat volgens Brussels Airport de voorbije dagen wel al vaker het geval is. Getuigen spreken van een vrouw die even voordien haar bagage even wilde achterlaten bij de apotheek in de vertrekhal. Die zou echter niet zijn ingegaan op dat verzoek. Mogelijk gaat het om diezelfde bagage die nu is aangetroffen.

“We willen geen enkel risico lopen en hebben DOVO ter plaatse gevraagd”, zegt een woordvoerder van de federale politie. In afwachting van de komst van een explosievenhond werd aan de (weinige) aanwezigen gevraagd om zich naar buiten te begeven. Hoe lang de ontruiming van de vertrekhal en het vaccinatiecentrum zal duren, is niet geweten.