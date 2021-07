Nieuwe razzia’s tegen onafhankelijke media in Wit-Rusland

In Wit-Rusland gaat het regime van president Aleksandr Loekasjenko door met razzia’s tegen onafhankelijke media. De website van de krant Nasja Niva werd donderdag geblokkeerd. Volgens het ministerie van Informatie verspreidde het portaal verboden informatie.

De hoofdredacteur van Nasja Niva is opgepakt, en bij medewerkers van het regeringskritische medium waren er huiszoekingen, zo deelde de redactie via haar Telegram-kanaal mee. Ook de onafhankelijke krant Brestker en de redactie van het nieuwsportaal Intex-Press beklaagden zich over razzia’s.

Het veruit populairste maar officieel ook verboden internetportaal tut.by heeft intussen laten weten dat het onder de naam zerkalo.io een doorstart probeert te maken met onafhankelijke nieuwsberichten. De website werd eerder geblokkeerd door de Wit-Russische autoriteiten. Tut.by is via Telegram wel berichten blijven verspreiden, en heeft daar een half miljoen volgers. Onder de nieuwe naam is het medium opnieuw te raadplegen via internet.

President Loekasjenko staat te boek als de “laatste dictator van Europa”. Internationaal weerklinkt de kritiek dat hij met propaganda in de staatsmedia elke vorm van onafhankelijke journalistiek onderdrukt.