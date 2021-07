José Mourinho plant een tijdje te blijven bij AS Roma en wil bouwen aan project: “Titels komen later”

José Mourinho is donderdag officieel voorgesteld als coach van AS Roma. Hij wil bij de Serie A-club bouwen aan een project. Daarna “zullen de titels komen”, vertelde de 58-jarige Portugees.

“Jullie praten over de titel en wij over tijd, een project, werk. Titels, dat zijn slechts woorden, makkelijke beloften. De titels zullen komen. Maar de club wil geen alleenstaand succes, we willen ergens terechtkomen en daar blijven”, stelde Mourinho in het Italiaans. De coach is terug in Italië, dat hij in 2010 verliet met een historisch treble (titel, beker, Champions League) voor Inter Milaan.

Mourinho ondertekende op 4 mei een contract voor drie seizoenen, amper twee weken nadat hij bij Tottenham de laan werd uitgestuurd. Bij AS Roma treedt hij in de voetsporen van zijn landgenoot Paula Fonseca, die de Romeinen afgelopen seizoen pas op de zevende plaats wist te parkeren. AS Roma wacht al sinds 2008 op een prijs, toen won het de Coppa Italia.

“Het woord ‘tijd’ bestaat niet in het voetbal, maar hier bij AS Roma wel. En het is een fundamenteel woord”, aldus Mourinho, die de aanwezige journalisten verzekerde dat hij niet in Rome is om op vakantie te gaan “maar om te werken”.