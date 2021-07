Wallonië wil einde maken aan “puppyfabrieken”

De Waalse regering verstrengt de regels voor hondenkwekerijen. De nieuwe voorschriften moeten een einde maken aan de zogenaamde “puppyfabrieken”.

De situatie bij hondenkwekerijen kwam de voorbije jaren wel vaker onder de aandacht. Het kwam soms ook tot klachten, bijvoorbeeld over pups die te jong worden geadopteerd, zonder de nodige vaccins, die een probleem met bloedverwantschap vertonen of die slecht gesocialiseerd zijn Ze ondervinden er de rest van hun leven de gevolgen van, net als hun nieuwe baasjes, zegt Waals minister Céline Tellier.

Het ontwerpbesluit met nieuwe regels voor kwekerijen, maar ook voor dierenasielen, verhoogt de minimale normen voor het verblijf van de honden en katten. Er komen ook verplichte opleidingen voor uitbaters, of toch minstens voor één personeelslid. En er komt ook een betere sensibilisering van kandidaat-kopers.

De tekst voorziet ook in een beperking van het aantal zwangerschappen per teef en in een minimum- en maximumleeftijd waarop de dieren zwanger mogen zijn. De Waalse regering voert ook maatregelen in om de import van pups te beperken.