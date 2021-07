Getest bij Zulte Waregem, getekend door KV Kortrijk: “Onze scouts waren Jesaja Herrmann al een tijdje op het spoor”

KV Kortrijk heeft een nieuwe spits. Jesaja Herrmann (21) komt over van het Duitse VfL Wolfsburg, waar hij in de jeugdreeksen indruk maakte. Hij krijgt een contract voor drie jaar.

“Herrmann is de zoon van Charles Akonnor, die jaren voor Fortuna Köln en VfL Wolfsburg speelde en nu bondscoach is van Ghana Jesaja is 21 en in Duitsland geboren maar heeft ook zowel de Duitse als de Ghanese nationaliteit”, klinkt het bij de Kerels. “Hij speelde tot hiertoe al wel vele wedstrijden voor de Duitse nationale jeugdteams, zowel bij de U15 als de U16, U17, U18 en U19. Bij de U19 speelde hij zeven wedstrijden en scoorde daarbij drie keer. Bij de U19 van Wolfsburg speelde hij 43 wedstrijden, goed voor 21 doelpunten en 13 assists. Bij de beloften kwam hij vorig seizoen niet in actie aangezien de Duitse beloftencompetitie compleet werd afgelast door corona.

“Jesaja is explosief, snel en krachtig”, zegt sportief manager Rik Foulon met drie kernwoorden. “Hij is tweevoetig en werkt goed af. Ook zijn sprongkracht bleek bij medische testen uitstekend.”

Zulte Waregem

Herrmann was ook even op proef bij Zulte Waregem, maar stond al een tijdje op de Kortrijkse radar.

“Onze scouts waren al enkele maanden op het spoor van de speler”, klinkt het. “Ze waren zodanig overtuigd van zijn kwaliteiten dat het hoofd van de scouting in april meteen naar Wolfsburg reed en met Jesaja ging praten. De speler bleek gecharmeerd door de Belgische interesse. Omdat op een zeker moment een andere manager door het verhaal heen fietste, ging Jesaja testen bij Zulte Waregem. Waar hij meteen twee keer scoorde op Oudenaarde en een goede indruk naliet. Maar uiteindelijk opteerde hij voor het Kortrijkse project, dat hem naar het voorbeeld van vele voorgangers kansen biedt om stappen te zetten in zijn evolutie. Jesaja bevindt zich inmiddels al bij de groep op stage in het Nederlandse Wageningen.”