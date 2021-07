Europees Parlement vraagt nieuwe Iraanse president om VUB-professor Djalali vrij te laten

De nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi moet de dreigende executie van Ahmadreza Djalali stopzetten en de Zweeds-Iraanse academicus meteen en onvoorwaardelijk vrijlaten. Dat vraagt het Europees Parlement in een resolutie die donderdag aangenomen werd. Djalali, die als gastdocent rampengeneeskunde ook aan de VUB verbonden is, moet naar zijn familie in Zweden kunnen terugkeren, vindt het parlement.

Djalali werd in 2016 opgepakt en zit nog steeds opgesloten in Iran. Nu in het land een nieuwe president aan de macht is, vraagt het Europees Parlement hem om Djalali vrij te laten. Ook moet het regime in Teheran ermee ophouden de familie van Djalali in zowel Zweden als Iran te bedreigen.

Rector Caroline Pauwels van de Vrije Universiteit Brussel ondersteunt de resolutie. “We vragen de Iraanse autoriteiten deze resolutie direct uit te voeren”, reageert ze. “Ahmadreza Djalali heeft een oneerlijk proces gehad en heeft sinds zijn gevangenneming in 2016 een behandeling ondergaan die alle mensenrechten tart: van eenzame opsluiting en de ontzegging van medische hulp tot marteling, om nog maar niet te spreken van de voortdurende dreiging van de doodstraf. Ahmadreza Djalali moet direct vrijgelaten worden, zodat hij weer terug kan keren naar zijn familie en vrij kan leven.”

Volgens Pauwels heeft Djalali de afgelopen zeven maanden slechts heel sporadisch contact met zijn advocaat gehad, “tot wie hij daarvoor helemaal geen toegang had”.