Eerste groep besmette jongeren vertrokken naar huis, onder strikte voorwaarden

De bussen van reisorganisatie Jongerentravel zijn kort na 17 uur vertrokken in Lloret de Mar. Aan boord zitten 110 besmette jongeren. Morgenvoormiddag worden de bussen in ons land verwacht. Bij aankomst zullen de jongeren zich opnieuw laten testen en in quarantaine gaan.

De autobussen van Jongerentravel stonden al sinds woensdag klaar in Spanje. Het afhandelen van de nodige formaliteiten bleek een heuse klus. “We hadden van de Franse autoriteiten toestemming nodig om met positief geteste mensen over hun grondgebied te rijden”, zegt zaakvoerder Katrien Corens. Die toestemming kregen ze donderdagnamiddag, kort voor vertrek.

Er zijn wel enkele voorwaarden. De jongeren mogen niet uitstappen en mogen niet in de buurt van de chauffeurs zitten. Ze moeten ook regelmatig hun handen wassen en afstappen voor een toiletbezoek kan niet. Eenmaal in België mogen ze wel een frisse neus halen.

Aankomst

Bij aankomst in Gent en Antwerpen zal er door het Agentschap Zorg & Gezondheid een testmogelijkheid voorzien worden. Gezinsleden die de besmette jongere afhalen worden per definitie hoogrisicocontacten. Ook zij moeten bijgevolg in quarantaine en zich laten testen. Dat geldt ook voor buschauffeurs die de jongeren vervoeren.

Negatief geteste reizigers die met Jongerentravel in Spanje zijn, vliegen zaterdag terug met Brussels Airlines. Een andere jongerenorganisatie - Summer Bash - hoopt dat hun drie bussen vrijdag naar huis kunnen vertrekken. Zij telden 24 besmettingen op 350 reizigers, maar gebruikten zelftesten en geen officiële testen.