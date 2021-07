Tunesië kreunt onder coronacrisis: “Situatie is catastrofaal, ons gezondheidssysteem stort in elkaar”

In Tunesië piekt het aantal coronabesmettingen, en dat heeft zijn gevolgen voor het gezondheidssysteem. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid stort dat in elkaar.

Nissaf Ben Alya zegt dat het moeilijk is om nog een vrij bed te vinden, en de ziekenhuizen in Tunesië hebben geen voldoende zuurstof meer. De woordvoerster noemt de situatie “catastrofaal”, en het zal volgens haar nog erger worden als de krachten niet worden gebundeld.

In Tunesië werden dinsdag 9.823 nieuwe besmettingen met COVID-19 geregistreerd. Er waren 134 overlijdens. Die cijfers zijn sinds maart 2020 niet meer zo hoog geweest. Op sociale netwerken circuleren beelden van patiënten die in de overspoelde ziekenhuizen zelfs op de grond moeten liggen. In een aantal regio’s, waaronder de hoofdstad Tunis en haar buitenwijken, hebben de autoriteiten alvast een lockdown afgekondigd.

Bijkomende factor in Tunesië is de traag voortschrijdende vaccinatiecampagne. Van de meer dan 3 miljoen mensen die zich ingeschreven hebben voor een inenting, hebben nog maar 608.000 personen twee dosissen van een coronavaccin gekregen.