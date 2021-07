Marco Verratti verwacht “epische EK-finale” tegen Engeland: “Italië is weer op niveau”

Voor de start van het toernooi was hij nog twijfelachtig door een zoveelste knieblessure, maar intussen heeft Marco Verratti zijn plaats als metronoom op het Italiaanse middenveld weer helemaal ingenomen.

Zo mochten ook de Rode Duivels aan den lijve ondervinden in de kwartfinales en nu Spanje in de halve finales voor de bijl is gegaan, wacht zondag in het Londense Wembleystadion Engeland. “Ik verwacht een epische strijd”, bekende Verratti donderdag tijdens een persmoment. “Die EK-finale spelen, is een jongensdroom die uitkomt. Beide landen kunnen geschiedenis schrijven.”

De Italianen zijn op jacht naar hun tweede Europese titel, na de triomf voor eigen publiek in 1968. De Squadra Azzurri is de voorbije jaren helemaal uit zijn as herrezen. Nadat het team zich niet kon kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland, startte er een zelden geziene reeks van 33 wedstrijden zonder nederlaag. “Ik merk dat er nu weer heel wat enthousiasme is rond de Italiaanse nationale ploeg”, aldus de PSG-middenvelder. “Voor het toernooi was er in het buitenland weinig geloof in ons, maar nu zien ze allemaal onze sterkte. Italië is weer op niveau, waar wij moeten staan.”

Foto: Pool via REUTERS

Tegenstander Engeland veroverde in 1966 in eigen land een gecontesteerde wereldtitel, maar kon eerder op de EK’s nooit verder geraken dan de halve finales. Op grote toernooien konden ze bovendien nooit winnen van de Italianen. Op het WK van 2014 bleek Italië in de groepsfase met 2-1 te sterk. Deze keer hebben de Engelsen wel het thuisvoordeel, in een Wembleystadion waar slechts enkele duizenden Italiaanse fans zijn toegelaten.

“Ik vind dat Engeland de voorbije jaren goed werk geleverd heeft. Ze staan voor de eerste keer in de finale en dat zegt alles. Ze hebben nog maar één tegendoelpunt moeten incasseren. Het is dan ook een evenwichtige, sterke tegenstander. Ik kijk ernaar uit om tegen hen te spelen in zo’n mooi stadion. Het is een schitterende finale. Zo’n wedstrijden zijn niet al te lastig om voor te bereiden, want je weet dat iedereen er volledig voor zal gaan. We moeten niet te veel naar de tegenstander kijken en op de eerste plaats naar onszelf. Het team dat bevrijd van de druk kan spelen, is de grootste kanshebber op de zege.”