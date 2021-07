Hoe coke de drugswereld met spilfiguren als Ridouan Taghi alleen maar explosiever en driester maakte: “De Nederlandse cocaïnehandel boft met een lek vergiet als dat van Antwerpen”

De coke-industrie, waar onderwereldkoning Ridouan Taghi vandaag symbool voor staat, is de laatste jaren alleen maar explosiever geworden. Met vergaande gevolgen, nu ook onschuldige mensen uit de bovenwereld op straat een kogel krijgen. Volgens onderzoekers Jan Tromp en Pieter Tops zijn er tegenwoordig jongeren die voor 1.500 euro een liquidatie uitvoeren. “Zonder de Antwerpse haven was het maar de vraag of Nederlandse drugscriminelen ooit konden promoveren tot cokebaronnen.”