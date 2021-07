Familie Peter R. de Vries: “De situatie van Peter is op dit moment ongewijzigd”

De gezondheidssituatie van de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries is onveranderd, zo heeft zijn familie donderdag laten weten. De Vries werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam.

“Veel blijft onzeker”, aldus de familie van De Vries in een kort persbericht. “Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt. We zijn blij met de goede zorg die hij krijgt.” De Vries werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam, toen hij na opnames van een televisieprogramma terug naar zijn auto liep. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, volgens burgemeester Halsema vocht hij voor zijn leven. Woensdagavond zei topman Sven Sauvé van RTL Nederland dat De Vries nog steeds voor zijn leven vecht.

De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag worden vrijdag voorgeleid. De rechter-commissaris – het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechte – bepaalt dan of ze langer aangehouden blijven.