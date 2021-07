Jongerenbende in vizier voor overval op scoutskamp in Temse en overval in Belsele

Temse / Sint-Niklaas / Belsele - De gewapende overval woensdag in Temse op een scoutskamp voor kinderen van 9 tot 11 jaar en de overval donderdag in Belsele waarbij een man neergestoken werd, zijn toe te schrijven aan eenzelfde jongerenbende. Dat meldt het Het Laatste Nieuws. Het parket Oost-Vlaanderen kan het bericht niet bevestigen en geeft geen informatie in het belang van het onderzoek.

De overval op het scoutskamp gebeurde woensdagmorgen rond 5 uur. Volgens Scouts & Gidsen Vlaanderen waren twee gewapende personen het kamp binnengekomen en werden een fourier (iemand die instaat voor eten en logistiek) en de leiding bedreigd en bestolen. De kinderen zelf hadden niets gemerkt van de overval en niemand raakte gewond.

In Belsele werd donderdagmorgen een man neergestoken toen hij overvallen werd op de oprit van zijn woning. De feiten gebeurden rond 9.30 uur aan een woning in de Coppelaan. Een verdachte bedreigde een bewoner op zijn oprit met een mes en eiste zijn portefeuille. Er ontstond een schermutseling en het slachtoffer werd neergestoken. De man werd naar het ziekenhuis gebracht maar hij verkeerde niet in levensgevaar.

Het parket kon over beide feiten nog geen informatie geven en kan dat ook niet over de mogelijke link tussen de incidenten. Na de feiten in Belsele werd een verdachte opgepakt en volgens Het Laatste Nieuws kwam zijn voertuig overeen met de auto die gezien werd na de overval op het scoutskamp. “De opgepakte dader ging al snel over tot bekentenissen en dezelfde middag werden drie kompanen opgepakt”, schrijft de krant. “Naast de overvallen in Belsele en Steendorp zouden ze mogelijk in aanmerking komen voor nog andere criminele feiten. Het gaat om vier jonge twintigers, autochtonen van Belgische nationaliteit.”

Het parket geeft donderdagavond geen commentaar “in het belang van het onderzoek”.