Politie krikt resultaten van examens voor hoofdcommissaris kunstmatig op: “Er zijn mensen geslaagd met wie je niet eens een deftig gesprek kan voeren”

Om geschikte kandidaten te vinden voor de functie van hoofdcommissaris, heeft de politie de testresultaten stevig opgetrokken. Daardoor zijn bijna alle deelnemers toch geslaagd, blijkt uit de resultaten die VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws konden inkijken.

Om de twee jaar organiseert de dienst rekrutering en selectie van de federale politie interne proeven, waaraan commissarissen – met minstens zeven jaar dienst – kunnen deelnemen om te promoveren tot hoofdcommissaris. De proeven hiervoor bestaan uit een kennistest, een persoonlijkheidstest, en als laatste moet ook de kandidaat verschijnen voor een interne jury.

Bij de kennistest haalden amper 30 van de 100 deelnemende commissarissen de minimumscore van 60 procent. In Vlaanderen alleen al zijn het komende jaar echter 54 nieuwe hoofdcommissarissen nodig. Om dit probleem op te lossen werden de resultaten van de kenisstests vermenigvuldigd met een vaste coëfficiënt van 1,35. Plots waren er geen dertig geslaagden, maar konden 96 van de 100 deelnemers doorgaan.

“Ik maak me zorgen over toekomst van onze politie”

Verschillende korpschefs getuigen anoniem over de situatie: “Sommige kandidaten voldoen echt niet”, klinkt het. “Er zijn mensen geslaagd met wie je niet eens een deftig gesprek kan voeren. Zij belanden door de versoepelingen in de hoogste rangen, terwijl ze hier niet voor geschikt zijn. Ik maak me oprecht zorgen over de toekomst van onze politie.”

De federale politie ziet geen probleem in het toepassen van een coëfficiënt bij de kennistest. “Ik denk niet dat het niveau te laag is”, aldus een woordvoerder. “Het gaat toch echt wel over commissarissen die al heel veel dienstjaren achter de rug hebben, en die ook nog een opleiding krijgen tot hoofdcommissaris voor ze effectief hoofdcommissaris worden.” Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft intussen een grondige analyse gevraagd van de hele selectieprocedure.