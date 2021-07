Het huwelijk houdt stand: Diego Simeone verlengt nog maar eens zijn contract bij Atlético Madrid

De Spaanse landskampioen Atlético Madrid heeft Diego Simeone kunnen overtuigen om twee jaar bij te tekenen tot de zomer van 2024. Dat heeft de club van Yannick Carrasco donderdag bekendgemaakt. De 51-jarige Argentijnse coach staat al bijna 10 jaar aan het roer van Atlético, hij is daarmee de langstzittende T1 in La Liga.

Simeone, gekend om zijn energieke stijl, bezorgde Atlético tot dusver twee landstitels (2014 en 2021) en twee keer de eindzege in de Europa League (in 2012 en 2018). Tweemaal wonnen Los Colchoneros onder Simeone de Europese Supercup, in 2013 mocht de Argentijn de Copa del Rey in de prijzenkast zetten. Simeone was twee keer dichtbij de eindzege in de Champions League. In 2014 en 2016 was aartsrivaal en stadgenoot Real te sterk in de finale van het kampioenenbal.

De assistenten van Simeone - Óscar Ortega, Pablo Vercellone, Nelson Vivas en Hernán Bonvinvini - verlengden eveneens hun contract.