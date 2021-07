President Biden: “Terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan is eind augustus afgerond”

Tegen 31 augustus zullen alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan zijn teruggetrokken. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag gezegd in het Witte Huis. Biden verzekerde dat de Amerikanen “hun doelstellingen”, namelijk de strijd tegen de terreur, “hebben bereikt” in het land.

De Verenigde Staten zijn twintig jaar geleden niet tussenbeide gekomen in Afghanistan “om een natie op te bouwen”, aldus Joe Biden, die toevoegde dat dat “de verantwoordelijkheid” is van de Afghanen zelf. “Ik ga geen nieuwe generatie Amerikanen naar Afghanistan sturen om er te vechten”, klonk het. De overname van de controle over het land door de taliban, die hun aanvallen de laatste tijd sterk hebben opgedreven, valt volgens hem nog te vermijden. De Afghaanse autoriteiten beschikken over de capaciteiten om de continuïteit van de regering te verzekeren, dixit Biden.

De Amerikaanse president bevestigde voorts opnieuw dat de VS het Afghaanse volk “zullen blijven steunen”. Hij richtte zich ook direct tot de vertalers van het Amerikaanse leger, die in eigen land het risico lopen op vergelding omdat ze de buitenlandse troepen hebben geholpen. “Er is een plaats voor jullie” in de Verenigde Staten, beloofde de Democraat. Momenteel wachten zo’n 18.000 Afghaanse tolken, chauffeurs en aannemers om te zien of ze zich in de Verenigde Staten kunnen vestigen. De behandeling van dergelijke dossiers duurt vaak jaren.

Eind vorige week hadden de Amerikaanse troepen hun hoofdbasis in Bagram al verlaten. Het ministerie van Defensie maakte dinsdag bekend dat de terugtrekking voor meer dan 90 procent afgerond was. Het vertrek van de Amerikaanse soldaten betekent meteen ook het einde van de NAVO-missie in Afghanistan.